Predsednik republike je sprejel vidne člane Slovenske akademije znanosti in umetnosti, avtorje Izjave o slovenski spravi

Slovenska sprava - dokončno besedilo.pdf

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akad. dr. Petra Štiha, in člane delovne skupine, ki je pripravila Izjavo o slovenski spravi, ki jo je ob 30. obletnici samostojne slovenske države sprejela skupščina SAZU. Sprejema v Predsedniški palači so se udeležili avtorji izjave, akademiki dr. Tadej Bajd, dr. Tine Hribar, dr. Jože Krašovec ter izredni član SAZU dr. Peter Vodopivec.Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je junija 2020 ob menjavi vodstva Akademije sprejel novega predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti akad. dr. Petra Štiha in nekdanjega predsednika akad. dr. Tadeja Bajda ter člane organizacijskega odbora posveta Slovenska sprava, ki so predsednika republike seznanili s pripravami na simpozij Slovenska sprava, ki ga je Akademija priredila ob tridesetletnici slovesnosti v Kočevskem Rogu in ob stoletnici rojstva nadškofa dr. Alojzija Šuštarja. Tedaj je predsednik republike ugledne goste povabil k razmisleku o pripravi besedila Izjave o spravi v prepričanju, da je SAZU kot najvišja nacionalna znanstvena in umetnostna ustanova edina institucija, ki to lahko stori, čas obeleževanja tridesetletnice samostojnosti, pa je za to najboljši čas.V imenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti je Izjavo o spravi danes predsedniku Republike Slovenije predal predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ob tej priložnosti sta predsednik Pahor in predsednik dr. Štih podala izjavi.Prilagamo dokument »Slovenska sprava - Izjava SAZU o spravi ob 30. letnici samostojne slovenske države«.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA