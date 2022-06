Javni predstavitvi kandidatke za predsednico Računskega sodišča in kandidata za člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja

Danes sta v Predsedniški palači potekali javni predstavitvi kandidatke za predsednico Računskega sodišča in kandidata za člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja.Javnosti sta se predstavila kandidatka za predsednico Računskega sodišča Jana Ahčin in kandidat za člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja mag. Milan Martin Cvikl.Predstavitvi je, zaradi odsotnosti generalne sekretarke urada predsednika republike Nataše Kovač, vodila svetovalka predsednika republike za komuniciranje in odnose z javnostmi Špela Vovk M.A..Za javne predstavitve kandidatov se je predsednik republike odločil, ker prispevajo k preglednosti in kakovosti postopkov izvolitve visokih državnih funkcionarjev ter krepijo zaupanje javnosti. Hkrati pa takšne predstavitve omogočajo, da se javnost s kandidatom spozna, še preden o njem dokončno odloči državni zbor ali ga na položaj neposredno imenuje predsednik republike.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA