Skupna čestitka predsednikov Republike Slovenije in Italijanske republike

Skupna čestitka predsednikov Republike Slovenije in Italijanske republike



Congratulazioni congiunte dei Presidenti della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Italiana



Iskreno naju je navdušila vest, da bosta Nova Gorica in Gorica s projektom »Go! Borderless« postali Evropska prestolnica kulture v letu 2025.



To je čudovita ilustracija skupne prihodnosti v Evropski uniji. V sodelovanju in sožitju različnih jezikov in kultur nastaja tudi skupna, brezmejna evropska identiteta.



Obema Goricama čestitava in spodbujava, da tudi preko tega projekta poglobita proces sodelovanja v duhu »Dve Gorici – eno mesto«.







Siamo entusiasti che Nova Gorica e Gorizia saranno “Capitale Europea della Cultura 2025” con il progetto “ Go! Borderless ”.



Questo è un meraviglioso esempio della costruzione di un futuro comune nell’Unione europea. L’identità europea comune nasce valorizzando la cooperazione e l’armonia delle diverse lingue e culture che la arricchiscono.



Ci congratuliamo con entrambe le Gorizie e ci auguriamo che attraverso questo progetto approfondiscano il processo di cooperazione nello spirito di “Due Gorizie – una città”.







Sergio Mattarella

Il Presidente della Repubblica Italiana Borut Pahor

Predsednik Republike Slovenije







Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednika Italijanske republike Sergio Mattarella sta v skupni čestitki izrazila navdušenje nad odločitvijo, da bo Nova Gorica skupaj z Gorico in pod geslom "Go! Borderless" postala Evropska prestolnica kulture v letu 2025.Besedilo skupne čestitke v nadaljevanju: