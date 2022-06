Predsednik republike ob dnevu državnosti prejel čestitke britanske kraljice Elizabete, ameriškega predsednika Bidna, španskega kralja Filipa, nemškega predsednika Steinmeierja in francoskega predsednika Macrona in drugih

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ob državnem prazniku dnevu državnosti prejema številne čestitke voditeljev držav. Med drugimi so mu že čestitali kraljica Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, njeno veličanstvo kraljica Elizabeta II, predsednik Združenih držav Amerike Joseph R. Biden, predsednik Francoske republike Emmanuel Macron, predsednik Zvezne republike Nemčije Frank-Walter Steinmeier, španski kralj Filip VI, belgijski kralj Filip, predsednik Češke republike Miloš Zeman, predsednik Republike Bolgarije Rumen Radev, predsednik Republike Turčije Recep Tayyip Erdođan, predsednik Irske Michael D. Higgins, predsednik Finske Sauli Niinistö, predsednik Švicarske konfederacije Ignazio Cassis, predsednik Egipta Abdel Fattah Al Sisi, japonski cesar Naruhito, predsednik Republike Severne Makedonije Stevo Pendarovski, predsednica Republike Gruzije Salome Zourabichvili, kralj Hašemitske kraljevine Jordanije Abdullah II Ibn Al Hussein, predsednik Republike Kenije Uhuru Kenyatta, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Republike Estonije Alar Karis in mnogi drugi.



Kraljica Elizabeta II je v čestitki zapisala, da je zadnjih trideset let z veseljem opazovala, kako so odnosi med Velike Britanijo in Severno Irsko ter Slovenijo postajali toplejši in globlji. Ob praznovanju dneva državnosti, še posebej v letošnjem letu, ko praznujemo 30. obletnico dvostranskih odnosov med državama, je predsedniku Pahorju čestitala, državljankam in državljanom Slovenije pa posredovala lepe želje.



V imenu ameriških državljanov je predsedniku Pahorju voščil predsednik Združenih držav Amerike Joseph R. Biden, ki je v čestitki poudaril nujnost ohranjanja demokracije, in ob tem zapisal, da so neomajna podpora Slovenije suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine ter pomoč, ki jo namenjamo njenim ljudem, dokaz trdne slovenske zavezanosti demokratičnim načelom, ki je pred 31 leti privedla do samostojnosti Slovenije. V nadaljevanju je zapisal, da se veseli nadaljnje krepitve prijateljstva in partnerstva, ki sta ga državi zgradili v zadnjih treh desetletjih. "Skupaj lahko spodbujamo bolj varen, demokratičen, miren in uspešen svet." je čestitko zaključil predsednik Biden.



Predsednik Zvezne republike Nemčije Frank-Walter Steinmeier je ob dnevu državnosti iskreno čestital predsedniku republike in vsem državljankam in državljanom Slovenije. V čestitki je izrazil veselje in hvaležnost, da so se odnosi med državama v tridesetih letih tako dobro razvili. "Postali smo izredno tesni in zaupanja vredni partnerji," je zapisal predsednik Steinmeier. Dotaknil se je tudi ruske agresije nad Ukrajino, ki po njegovih besedah opominja, da svobode, neodvisnosti in demokracije ne smemo imeti za samoumevne. "Zato bi še toliko bolj rad izrazil svojo hvaležnost za partnersko sodelovanje najinih držav v okviru EU in zveze NATO ter Vam zagotovil, da se bo Zvezna republika Nemčija tudi v prihodnje zavzemala za naše skupne vrednote." je zapisal nemški predsednik.



Predsednik Francoske republike Emmanuel Macron je v čestitki poudaril, da sta Slovenija in Francija zaradi skupne zavezanosti Evropski uniji in njenim vrednotam vzpostavili izjemno tesne vezi. Ob tem se je predsednik Macron predsedniku Pahorju zahvalil za njegovo osebno vlogo v regiji Zahodnega Balkana, zlasti v okviru pobude Brdo-Brijuni Process.



Predsednik Republike Turčije Recep Tayyip Erdođan je v čestitki izrazil zadovoljstvo, da bo lahko avgusta, v času ko obeležujemo 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama, predsednika Pahorja gostil na uradnem obisku v Ankari. Predsednik Erdođan je zapisal, da srčno verjame, da se bodo vezi, ki so se razvijale zadnjih trideset let in temeljijo na prijateljstvu, strateškem partnerstvu in zavezništvu, še naprej krepile na vseh področjih, tudi ko gre za približevanje Turčije Evropski uniji.



Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je v čestitki ob dnevu državnosti predsedniku Pahorju namenil iskrene čestitke in najboljše želje za nadaljnji napredek Slovenije in vseh njenih državljanov. V nadaljevanju je izrazil željo po nadaljnjem razvoju vsestranskega sodelovanja in tradicionalno prijateljskih odnosov med državama. Ob tem se je predsedniku Pahorju zahvalil za močno in kontinuirano podporo, ki jo predsednik Pahor in Republika Slovenija nudita Republiki Srbiji na njeni poti v Evropsko unijo.



Predsednik Republike Severne Makedonije Stevo Pendarovski je v čestitki ob slovenskem dnevu državnosti poudaril dobre odnose med državama in ob tem izrazil iskreno zahvalo za trdno podporo Severni Makedoniji pri vključevanju v evropsko in evro-atlantsko skupnost.



Predsednik Republike Bolgarije Rumen Radev je v čestitki izpostavil prijateljske odnose med državama in partnerstvo v okviru Evropske unije, zveze NATO in v vrsti regionalnih formatov, s čimer prispevata k stabilnosti, varnosti in evropski prihodnosti regije. Ob tem je potrdil svojo odločenost za nadaljnjo bogatitev dvostranskih odnosov med Republiko Bolgarijo in Republiko Slovenijo.