Predsednik republike v Celju: “S precepljenostjo bomo končali to krizo”

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal Celje in se sestal s štabom Civilne zaščite za Zahodno Štajersko. Predsednika Pahorja so sprejeli župan občine Celje Bojan Šrot, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan in poveljnik Civilne zaščite za Zahodno Štajersko Janez Melanšek. Predsednik Pahor se je seznanil z izvedenimi aktivnostmi civilne zaščite ob prvem in drugem valu nove koronavirusne bolezni v Sloveniji v zahodnoštajerski regiji. Na pogovoru so bili prisotni še nekateri člani štaba in predstavniki policije, ki so izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.Foto: Daniel Novakovič/STANato se je predsednik Pahor sestal z vodstvom Doma ob Savinji Celje, ki ga je obiskal pred šestimi leti ob 40. obletnici njihovega delovanja. Direktorica doma, gospa Bojana Mazil Šolinc, je predsednika Pahorja seznanila z odzivi na cepljenje: “Zaposleni in stanovalci so se izjemno razveselili cepljenja in so ob tem tudi zaposkali,” je dejala direktorica Mazil Šolinc in dodala, da se vsi veselijo “normalnega” življenja in tako za naslednje mesece že pripravljajo številne aktivnosti.Foto: Daniel Novakovič/STANato je sledilo srečanje s predstavniki Splošne bolnišnice Celje pred Urgentnim centrom Celje.Dr. Dragan Kovačić, v.d. direktorja bolnišnice, se je predsedniku republike iskreno zahvalil za obisk in povzel dogajanje v tretji največji bolnišnici v Sloveniji: “To je največji solidarnostni in humanitarni podvig po drugi svetovni vojni. Premagali smo dva napada, pričakujemo še tretjega. To je bil čas, za katerega smo bili poklicani in delo smo dobro opravili.”Franci Vindišar, dr. med., strokovni direktor bolnišnice, je predstavil organizacijo dela, oblikovanje poveljniške skupine in reorganizacijo bolnišnice: “Sodelovanje različnih nivojev zdravstva je ključ za obvladovanje epidemije nove koronavirusne bolezni.” Predsednik Pahor je vodstvu in kriznemu štabu izrazil občudovanje in izrekel hvaležnost za hitro odzivanje in sposobnost prilagajanja na situacijo. Zaključek pogovora je bil namenjen pogovoru o pomenu cepljenja in dr. Kovačić je zaključil z besedami: “Cepljenje in posledično precepljenost dojemamo zelo čustveno. Za nas je to luč na koncu tunela, osvoboditev.”Foto: Daniel Novakovič/STAObisk v Celju je predsednik republike zaključil pred Celjskim mladinskim centrom, kjer se izvajata varstvo in pomoč učenja za otroke, katerih starši so nepogrešljivi pri soočanju z epidemijo.Predsednik republike je ob koncu obiska v izjavi za medije napovedal, da bo v sklepnem delu soočanja s krizo obiskal vse regijske štabe, da se osebno in v imenu države zahvali ljudem, ki so najbolj aktivno vključeni v soočanju z epidemijo: “Po koncu zdravstvene krize bomo zaradi vaših strokovnosti in požrtvovalnosti lahko ocenili, da smo bili priča strokovnemu in humanitarnemu podvigu.” Ponovno je poudaril zadovoljstvo, da imamo cepivo in izrazil prepričanje, da bomo s precepljenostjo to krizo končali. “Mislim, da je naša človeška dolžnost, da skušamo razumeti pomen cepljenja in pozivam vse, da razmislijo o tem, da se cepijo, ko pridejo na vrsto,” je izjavo zaključil predsednik republike.Predsednik republike je sprejel povabilo poveljnika Šestana, naj obišče vse regijske štabe civilne zaščite po Sloveniji in se seznani s stanjem in posebnostmi naporov pripadnikov civilne zaščite v posameznih regijah. Predvidoma v naslednjem tednu bo predsednik Pahor obiskal Regijski štab Civilne zaščite za Podravsko.