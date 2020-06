Predsednik Pahor presenetil devetošolce OŠ Litija na zaključni prireditvi

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je dopoldne kot poseben gost udeležil zaključne prireditve, ki so jo učitelji Osnovne šole Litija pripravili devetošolcem, ki so danes sklenili svojo osnovnošolsko pot. Predsednik republike se je prireditve udeležil na posebno povabilo ravnateja in učiteljev, ki so imenitni generaciji, na katero so zelo ponosni in bi si je želel vsak učitelj, s tem pripravili izjemno presenečenje.Predsednik republike se je učiteljem uvodoma zahvalil za vabilo, presrečen, da je lahko po dolgem času spet obiskal hram učenosti, od presenečenja osuplim devetošolcem pa je čestital ob uspešnem zaključku osnovne šole in jim zaželel veliko uspeha na njihovih nadaljnih poteh. “Vsak od vas je nekaj posebnega in vsak ima vsaj en talent, zaradi česar je lahko absolutno kreativen zase in nenadomestljiv kot košček mozaika za družbo,” je litijskim devetošolcem dejal predsednik Pahor. V slavnostnem nagovoru jih je spodbudil, da poiščejo svoj dar in se na tej poti iskanja naučijo razumeti tudi moč poraza: ta je pravzaprav priložnost, iz katere se lahko učimo. “Poskušajte iz sebe oblikovati dobre ljudi in se uprite sirenam skušnjav, ko vas bodo klicale drugam,” je devetošolcem na srce položil predsednik republike.Predsednik Pahor je ob tej priložnosti pohvalil učitelje in učence, ki so se odlično odzvali na nove razmere poučevanja in se jim hitro prilagodili. “Absolutno smo ponosni na vas in na to, kako ste se izkazali v času epidemije,” je dejal in poudaril, da nas nobena kriza ne more spodnesti, če bomo znali držati skupaj. Ob koncu se je pridružil učencem in učiteljem, ki so slovo od osnovne šole čustveno obeležili s pesmijo o prijateljstvu.Foto: Nik Jevšnik/STA