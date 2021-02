Predsednik Pahor je na vsakoletni pogovor sprejel predsednike veteranskih in domoljubnih organizacij

























Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na vsakoletni pogovor sprejel predsednike veteranskih in domoljubnih organizacij, povezanih v koordinacijo KODVOS.Predstavniki organizacij, ki v okviru koordinacije povezujejo okrog 120.000 članov in jim v letošnjem letu predseduje Peter Vaš, predsednik Zveze društev in klubov MoRIS, so predsedniku republike predstavili svoje delovanje na področju uveljavljanja in krepitve domoljubja, ohranjanja spomina na pomembne dogodke iz naše preteklosti ter opisali pretekle dejavnosti in načrte za leto 2021.Predsedniki domoljubnih in veteranskih organizacij so v pogovoru izpostavili nujnost konstruktivnega dialoga s predstavniki državnih organov o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na urejanje položaja posameznih organizacij, uveljavljanja pravic in njihovega financiranja.Izpostavljeno je bilo pričakovanje, da bodo letošnje obeležitve pomembnih obletnic potekale v duhu zgodovinskih dejstev in ob konstruktivnem sodelovanju vseh domoljubnih ter veteranskih organizacij.Predsednik je izpostavil pomen njihovih aktivnosti in zagotovil, da bo glede nekaterih opozoril in predlogov opravil pogovore s pristojnimi.Po izmenjavi mnenj se je pogovor predsednika republike in predsednikov veteranskih in domoljubnih organizacij, povezanih v koordinacijo KODVOS, zaključil z zavezo o nadaljnjem dobrem sodelovanju in rednem usklajevanju aktivnosti.Pogovora so se udeležili Peter Vaš, Zveza društev in klubov MoRIS, Marijan Križman, Zveza ZB za vrednote NOBS, mag. Lučka Lazarev Šerbec, Zveza društev General Maister, generalmajor Ladislav Lipič, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Gorazd Humar, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske, Janez Podržaj, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, generalmajor dr. Alojz Šteiner, Zveza slovenskih častnikov, dr. Tomaž Čas, Zveza policijskih veteranskih društev Sever, mag. Adolf Videnšek, Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije.Foto: Daniel Novakovič/STA