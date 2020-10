Skupna udeležba predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in zveznega predsednika Republike Avstrije dr. Alexandra Van der Bellna na obeležitvi 100. obletnice koroškega plebiscita

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Republike Avstrije dr. Alexander Van der Bellen sta se v Celovcu skupaj udeležila obeležitve 100. obletnice koroškega plebiscita.Odločitev za skupno udeležbo je bila sprejeta med uradnim obiskom predsednika Pahorja na Dunaju junija 2019 ter v pogovorih s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji in koroškim deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem.Predsednika Slovenije in Avstrije sta obletnico plebiscita prvikrat zaznamovala skupaj.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik Republike Slovenije Borut Pahor je uradni obisk v Avstriji pričel pred Deželnim zborom zvezne dežele Koroške v Celovcu, kjer ga je z vojaškimi častmi sprejel gostitelj, predsednik Republike Avstrije dr. Alexander Van der Bellen.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Republike Avstrije dr. Alexander Van der Bellen sta se nato skupaj udeležila obeležitve 100. obletnice koroškega plebiscita in tako potrdila prijateljstvo med dvema sosednjima državama. Na prireditvi sta imela oba predsednika osrednja nagovora.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik Pahor in predsednik Van der Bellen sta si nato ogledala potujočo razstavo CARINTHIja 2020, ki na sodoben in inovativen način spodbuja dialog z obiskovalcem in ga popelje na časovno potovanje skozi 100 let zgodovine. Razstava pa ni le spomin na minulost, posreduje sporočila sedanjosti in ponuja dialog s prihodnostjo.Foto: Daniel Novakovič/STAV letošnjem letu so bile ob stoletnici plebiscita pripravljene številne prireditve v duhu sodelovanja, sožitja in sobivanja in predsednika sta se na ta način zahvalila prirediteljem za njihovo delo. Sestala sta se s člani projektne skupine “gemeinsam 2020 skupno” in se udeležila odkritja svetlobne skulpture Tomasa Hokeja, zmagovalca natečaja GRENZENLOS-BREZMEJNO.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAProgram obiska je predsednik republike Borut Pahor skupaj s predsednikom Van der Bellnom sklenil s slovesno otvoritvijo dvojezičnega vrtca Hermagoras - Mohorjev vrtec, ki deluje v Slomškovi hiši. Učenje slovenskega jezika je bistvenega pomena za ohranitev in razvoj slovenske manjšine. Mohorjeva družba je z letošnjim šolskim letom v novih prostorih ustanovila prve dvojezične jasli v Celovcu in uredila nove prostore za Slomškov dom.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednika republike je obisku v Avstriji spremljala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch.Avstrijskega predsednika Van der Bellna so spremljali vicekancler in minister za umetnost, kulturo, javno upravo in šport Werner Kogler, ministrica za ženske in integracijo dr. Susanne Raab in ministrica za kmetijstvo, regijo in turizem Elisabeth Köstinger.Foto: Daniel Novakovič/STA