Predsednik republike Borut Pahor položil nov "spotikavec" žrtvam holokavsta v Ljubljani

Predsednik republike Borut Pahor, dolgoletni častni pokrovitelj umetniškega projekta »Spotikavci«, se je danes na Križevniški ulici v Ljubljani udeležil polaganja dveh novih spominskih tlakovcev, "spotikavcev". Predsednik republike je položil spotikavec v spomin na Teodora Krona. Ob tej priložnosti so položili spotikavec tudi v spomin Angelu Hajmanu, ki je skupaj s Kronom leta 1939 pred nacisti pribežal z Dunaja v Ljubljano in bil po okupaciji Italije novembra 1941 deportiran v Italijo. Pri položitvi tlakovcev so bili navzoči direktor Judovskega kulturnega centra Ljubljana Robert Waltl, direktor Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor Dušan Hajdinjak in Ester Savić-Bizjak, hčerka edinega preživelega iz družine Silberstein/Savić.Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je častni pokrovitelj umetniškega projekta »Spotikavci - tlakovci spomina« (Stolpersteine) v Sloveniji, ki ga koordinirata Judovski kulturni center Ljubljana in Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. Projekt sledi evropskim prizadevanjem za ohranjanje zgodovinskega spomina na vse žrtve nacionalsocializma v obdobju 1933–1945 oziroma na največji genocid v zgodovini človeštva – holokavst.Prvi spotikavec je predsednik Pahor postavil 6. avgusta 2018 skupaj z avtorjem projekta nemškim umetnikom Güntherjem Demnigom, in sicer na Cankarjevem nabrežju v Ljubljani. Od danes bo v Ljubljani sedem novih spotikavcev na treh različnih lokacijah, skupno pa že 68 na 24 lokacijah. Po podatkih Judovskega centra Ljubljana ima slovenska prestolnica glede na odstotek Judov, ki so živeli v njej in umrli kot žrtve holokavsta, največ spotikavcev v Evropi.Foto: Tamino Petelinšek/STAFoto: Tamino Petelinšek/STA