Predsednik Pahor v Trstu: »Vrnitev Narodnega doma je dokaz, kaj vse lahko dosežemo, če delamo skupaj.«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na povabilo predstavnikov slovenske manjšine v Italiji danes obiskal Trst.Predsednik Pahor se je pred poslovilnim srečanjem z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello, ki bo v ponedeljek, 5. decembra 2022, v Rimu, odzval vabilu predsednikov krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti Ksenije Dobrila in Walterja Bandlja ter se v Narodnem domu na priložnostnem sprejemu srečal s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji.S to slovesnostjo se je želela slovenska skupnost v Italiji predsedniku Pahorju zahvaliti za njegova dolgoletna prizadevanja in odločilno podporo pri vrnitvi tržaškega Narodnega doma Slovencem ter za pomoč pri drugih vprašanjih, ki so pomembna za obstoj in razvoj slovenske skupnosti v Italiji. Posebej so poudarili pomen skupnega prispevka predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in predsednika Italijanske republike Sergia Mattarelle na področju sprave.Najprej je spregovorila Ksenija Dobrila, ki se je slovenskemu predsedniku zahvalila za desetletno sodelovanje in dejala: »Čutili smo, da ste tudi naš predsednik, da ste del vseh nas. Niste pa samo človek besed, ste človek dejanj. Pod vašim budnim očesom in ob sodelovanju diplomacije se je zgodil 13. julij 2020.« Predsedniku je izrazila dobre želje za prihodnost in poudarila, da bo zanje vedno ostal zaslužni Predsednik in dobri prijatelj.Walter Bandelj je v svojem govoru posebej izpostavil dva nepozabna trenutka, in sicer v Trstu/Bazovici in v Celovcu, ter izrekel upanje, da bosta zapisana v zgodovinskih učbenikih. »Vrnitev Narodnega doma Slovencem 13. julija 2020 bo ostala za vedno,« je dejal, in dodal, »razdirati in razdeljevati je lahko, graditi sožitje in spoštovanje medsebojnih razlik pa je veliko težje. Vaša prizadevanja za dialog in spravo so kot posajena semena in kažejo tudi na vizijo prihodnosti. Iskrene čestitke za priznanje De Gasperi za graditelja Evrope,« je še dejal.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik Pahor je v svojem govoru spomnil na nekatere dogodke in številne pogovore tako s predstavniki narodne skupnosti, diplomacije in z italijanskim predsednikom Mattarello, ki so na koncu pripeljali do vrnitve Narodnega doma. Dodal je, da je izjemno ponosen, da je danes Narodni dom v slovenskih rokah in to razume kot dokaz, kaj vse lahko dosežemo, če sodelujemo in delamo skupaj.Ob priložnosti današnjega obiska v Trstu bo slovenski predsednik obiskal tudi sedež Primorskega dnevnika.Predsednik republike je ob državnem prazniku, dnevu vrnitve Primorske matični domovini, septembra 2015 na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državno odlikovanje srebrni red za zasluge Primorskemu dnevniku za prispevek k ohranjanju nacionalne pripadnosti Slovencev v Italiji, za zvestobo vrednotam, kot so svoboda, prijateljstvo med narodi in miroljubje, ter za prispevek k boljšemu medsebojnemu poznavanju in čezmejnemu sodelovanju ob 70-letnici delovanja.Foto: Daniel Novakovič/STA