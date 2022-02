Nagovor predsednika Pahorja na sedmi skupščini Združenih narodov ob obeležitvi mednarodnega dneva žensk in deklet v znanosti

Prevod besedila govora predsednika Pahorja v slovenščino (Velja govorjena beseda!)

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, ob mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti, 11. februarja 2022, nastopil na sedmi skupščini Združenih narodov posvečeni obeležitvi tega dneva. Naslov letošnje obeležitve mednarodnega dneva žensk in deklet v znanosti je »Enakost, raznolikost in vključenost: voda nas združuje« in poteka virtualno.Predsednik Pahor je v nagovoru med drugim pozdravil odločitev, da je letošnja skupščina posvečena okoljski problematiki. Ob tem je poudaril pomen znanosti in krepitve zaupanja v znanost ter potrebo, da se tudi na tem področju izkoristi vse družbene potenciale.Dogodek lahko spremljate na https://media.un.org/en/webtv