Predsednik republike na predvečer dneva suverenosti na proslavi v Brežicah

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes v viteški dvorani gradu Brežice udeležil osrednje posavske proslave v počastitev dneva suverenosti, ki sta jo priredila Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Brežice in Občina Brežice.Predsednik republike je v slavnostnem govoru izrazil hvaležnost veterankam in veteranom za pomembno vlogo in poslanstvo, ki so ga opravljali v času slovenske osamosvojitve in desetdnevne vojne za našo samostojnost. Na to je spomnil skozi kratek zgodovinski pregled in poudaril, da je za naš narod in državo pomembno, da ohranimo spomin na odločitve, dogodke in pogumne ljudi. »Vi, veteranke in veterani, ste zaslužni zato, da danes živimo v demokratični, suvereni in neodvisni državi. Z odmikanjem tedanji dogodkov smo začeli pozabljati na ljudi, ki so nam izborili suvereno državo in svobodo. Zato je pomembno, da ohranjamo spomin nanje in na tedanje jasne odločitve in odločnost pri njihovem uresničevanju. Jutrišnji praznik je ena od priložnosti, da se jih spomnimo,« je dejal predsednik Pahor.V sklepnem delu slavnostnega govora je predsednik republike izpostavil nekaj vzporednic med tedanjim obdobjem in sedanjimi izzivi, med katerimi je predvsem vojna v Ukrajini ter njene posledice za mednarodno varnostno in politično ureditev, družbo in gospodarstvo. Poudaril je, da bo mir trajen le, če bo pravičen, izzive prihodnosti pa bomo kot narod zmogli nasloviti le, če bomo ohranili enotnost iz časa slovenske politične pomladi in osamosvojitve. »Razhajanja in razlike med nami nas ne smejo ovirati pri tem, da bi se zavedali, kaj nas kot narod ohranja pri suvereni volji,« je slavnostni govor sklenil predsednik Pahor.Na proslavi sta zbrane nagovorila tudi Darko Udovič, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brežice, in Ivan Molan, župan Občine Brežice, ki se je predsedniku republike zahvalil, da je v svojih prizadevanjih vedno ravnal državotvorno, še posebej v času begunske krize leta 2015, ko je med prvimi obiskal občino in se seznanil z razmerami na terenu.Foto: Nebojša Tejić/STA