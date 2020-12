Načrtovano srečanje ob 10. obletnici Brdo-Brijuni Process žal ponovno prestavljeno

Predsednik republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldne voditelje držav članic pobude Brdo-Brijuni Process obvestil, da mora, žal, prestaviti za v ponedeljek, 14. decembra 2020, načrtovano srečanje na Brdu pri Kranju.Predsednik Pahor je v pismu voditeljem zapisal, da so žal epidemiološke razmere nespodbudne in nam takega multilateralnega srečanja ne dovoljujejo. »Naše ocene in pričakovanja, da bodo epidemiološke razmere proti koncu leta toliko boljše, da bomo srečanje lahko izpeljali, se na žalost niso izpolnile,« je zapisal predsednik Pahor.V posebnem pismu se je predsednik republike Pahor predsedniku Francoske Republike Emmanuelu Macronu zahvalil za njegovo pripravljenost, da sodeluje na tokratnem srečanju. Predsednik republike upa, da se bo predsednik Macron lahko udeležil naslednjega srečanja, ko bo to mogoče. Predsednik Pahor je tudi izrazil pripravljenost, da bi v času obiska predsednika Macrona organizirali posvet o evropski prihodnosti, o čemer sta predsednika govorila ob septembrskem delovnem obisku v Parizu. »Tudi to razpravo potrebujemo, morda celo bolj, kot takrat, ko smo jo začeli načrtovati,« je zaključil pismo predsednik republike. Predsednik Pahor in Predsednik Macron sta ob dvostranskem srečanju septembra letos v Parizu namreč poudarila pomen stabilnosti Zahodnega Balkana za Evropsko unijo, predsednik Macron pa je izrazil interes, da je to predmet njunega nadaljnjega sodelovanja.Na srečanju Brdo - Brijuni Process ob 10. obletnici pobude bi se voditelji pogovarjali o aktualnih razmerah v regiji ter o prizadevanjih za krepitev zaupanja in sodelovanja v regiji. Potrdili in okrepili bi zavzetosti za nadaljevanje širitvenega procesa Evropske unije.Udeležbo na srečanju so ob povabilu nemudoma potrdili vsi voditelji držav članic pobude Brdo-Brijuni Process: sopredsedujoči pobude predsednik Republike Hrvaške Zoran Milanović, predsedniki Republike Albanije Ilir Meta, Črne gore Milo Đukanović, Republike Severne Makedonije Stevo Pendarovski, Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednica parlamenta in vršilka dolžnosti predsednika Republike Kosovo Vjosa Osmani, vsi trije člani predsedstva Bosne in Hercegovine Milorad Dodik (predsedujoči), Šefik Džaferović in Željko Komšić.Tudi zaradi takega interesa in potrebe po dialogu in sodelovanju predsednik Borut Pahor, pobudnik te iniciative, ki prav zdaj obeležuje deseto obletnico, upa, da bo izboljšanje epidemioloških razmer omogočilo čimprejšnje srečanje, predvidoma v prvih mesecih prihodnjega leta.Predsednik Pahor kot gostitelj srečanja v takih razmerah, kljub številnim predvidenim ukrepom, ne more zagotoviti pogojev, v katerih ne bi bilo tveganj za prenos okužb.Prvo srečanje ob 10. obletnici pobude je bilo načrtovano 29. junija 2020.Brdo-Brijuni Process je skupna slovensko-hrvaška pobuda, ki jo je predsednik Pahor leta 2010 oblikoval z namenom krepitve medsebojnega zaupanja in pomoči pri evropski poti držav Zahodnega Balkana. Zamisel je razvil v času, ko je vodil slovensko vlado, spodbudilo pa jo je sodelovanje Slovenije in Hrvaške pri reševanju skupnega odprtega vprašanja glede meje in zrela odločitev držav, da mejo med njima določi arbitražno sodišče. Razumevanje za zamisel je našel pri tedanji predsednici Vlade Republike Hrvaške Jadranki Kosor, s katero sta nekaj mesecev prej, 4. novembra 2009, podpisala arbitražni sporazum.Od leta 2013 so bila srečanja v okviru pobude Brdo-Brijuni Process vsako leto, vsakokrat v drugi izmed držav in vedno so se voditeljem držav članic pridružili tudi posebni gostje:- predsednik Francoske republike François Hollande (2013),- kanclerka Zvezne republike Nemčije Angela Merkel (2014),- zvezni predsednik Republike Avstrije Heinz Fischer (2015),- podpredsednik Združenih držav Amerike Joe Biden (2015),- predsednik Evropskega sveta Donald Tusk (2015 in 2018),- predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella (2016),- predsednik Zvezne republike Nemčije Frank-Walter Steinmeier (2017),- predsedujoči Svetu EU in predsednik vlade Republike Bolgarije Bojko Borisov (2018),- predsednik Republike Poljske Andrzej Duda (2019) in- visoka predstavnica EU za zunanjo in varnostno politiko Federica Mogherini (2019).Foto: Daniel Novakovič/STASrečanje voditeljev Brdo Brijuni Process v Tirani, 9. maja 2019