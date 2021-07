Predsednik republike prejel odstopno izjavo mag. Novaka, namestnika predsednika KPK

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 20. julija 2021, prejel odstopno izjavo mag. Uroša Novaka, namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Mag. Novak je pojasnil, da odstopa iz osebnih razlogov zaradi novih poklicnih izzivov in se ob tem zahvalil predsedniku republike za zaupanje in podporo ter vodstvu KPK za odlično sodelovanje.



Predsednik republike bo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije začel s postopkom za imenovanje novega namestnika predsednika KPK.



