Predsednik republike z video nagovorom na dogodku na visoki ravni o biotski raznovrstnosti

Besedilo nagovora predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je ob robu splošne razprave 77. zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov v New Yorku, danes 20. septembra 2022, z video nagovorom nastopil na dogodku na visoki ravni o biotski raznovrstnosti "Biodiversity High-Level Pledging Event "Countdown to CBD COP15: Landmark Leaders Event for a Nature Positive World".Več informacij in video posnetek dogodka je dostopnih na povezavi: https://www.leaderspledgefornature.org/theraceison/leaderseventforanaturepositiveworld/