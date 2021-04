Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ob Svetovnem dnevu Romov: "Za vse nas veljajo enake pravice, iz katerih izhajajo tudi enake dolžnosti"

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo danes, ob Svetovnem dnevu Romov, kot slavnostni govornik nastopil na posebni slovesnosti, ki bo zaradi epidemioloških razmer potekala virtualno. Predsednik Pahor je tudi častni pokrovitelj te obeležitve Svetovnega dneva Romov.Tokratna obeležitev je posebej svečana, saj letos mineva 50 let od prvega romskega kongresa, ki je potekal v Londonu, in 25 let od ustanovitve Zveze Romov Slovenije, ki ji predseduje Jožek Horvat Muc.Ob njeni dvajsetletnici je predsednik republike Borut Pahor aprila 2016 Zvezo Romov Slovenije odlikoval z državnim odlikovanjem. Za angažiran odnos pri uveljavljanju aktivnega državljanstva Romov in prizadevno delo za spoštovanje romskih pravic na kulturnem, izobraževalnem in političnem področju je Zveza Romov Slovenije prejela Red za zasluge.