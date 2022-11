Predsednik Pahor na prav posebni slovesnosti ob odprtju prenovljene Podružnice Tepanje OŠ Ob Dravinji: »Nič se ne more primerjati s tem doživetjem«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes dopoldan na povabilo učenk in učencev udeležil slovesnosti ob odprtju prenovljene Podružnice Tepanje Osnovne šole Ob Dravinji.Foto: Daniel Novakovič/STAUčenke in učenci so ob tej priložnosti pripravili prav poseben program, ki je vključeval tudi edinstven sprejem predsednika republike s posebnimi častmi.Foto: Daniel Novakovič/STA»Gospa ravnateljica, učiteljice in učitelji, kar smo pravkar videli, je zame in za starše nekaj čudovitega. Otroke ne le učite, vzgajate jih v ustvarjalne osebnosti, svobodne in nagajive, ki imajo “rajši zvezek kot zrezek”, kot sami povedo. Rad bi vam čestital za to, zaslužite si velik aplavz,« je v slavnostnem govoru dejal predsednik republike z velikim občudovanjem nad prisrčno proslavo, v kateri so nastopili učenke in učenci. »Priča smo bili nečemu, kar nam kot staršem in starim staršem daje veliko optimizma, upanja in sreče. Ne more biti lepšega. Danes me čaka pot v Ženevo in nato naprej v Tunizijo, ampak nič se ne more primerjati s tem doživetjem. Hvala, otroci, čestitke, učiteljice in učitelji! Iz te šole bodo otroci odšli kot zvedavi, znanja polni mladi ljudje, ki bodo šli v svet in bodo vaši občini in krajevni skupnosti dali veliko,« je še dejal predsednik Pahor in poudaril, da danes ne proslavljamo le odprtja novih prostorov, ampak predvsem dušo, srce in poslanstvo, ki ga nosi šola.Foto: Daniel Novakovič/STAOb tej priložnosti je predsednik Pahor učenkam in učencem podružnice Tepanje podaril knjižno zbirkokatere avtorice in avtorji so leta 2018 prejeli predsednikovo priznanje jabolko navdiha.Zbrane sta nagovorila tudi ravnateljica OŠ Ob Dravinji Nevenka Brdnik in župan Občine Slovenske Konjice Darko Ratajc.Foto: Daniel Novakovič/STA