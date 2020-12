Predsednik Pahor sprejel Luč miru iz Betlehema

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Predsedniški palači sprejel Luč miru iz Betlehema. Luč miru iz Betlehema je predsedniku republike predala Tjaša Sušin, načelnica Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.»Preživljamo čas posebnih preizkušenj, vendar prevladujejo plemenite vrednote, ki bodo na koncu tudi zmagale,« je dejal predsednik republike. Ob tej priložnosti se je zahvalil slovenskim skavtinjam in skavtom za plemenito in pomembno poslanstvo, ki ga opravljajo. »Hvala, ker ste tako vztrajni in vsako leto navdihujete ljudi z vrednotami, ki delajo svet lepši in bolj človeški,« je poudaril predsednik Pahor in zahvalo sklenil z mislijo, da Luč miru iz Betlehema v letošnjem letu še posebej simbolizira luč upanja na koncu tunela.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik Pahor vsako leto decembra tradicionalno sprejme predstavnike Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, ki mu prinesejo Luč miru iz Betlehema. Letošnji plamen ljudem prinaša poziv »Prižgimo bližino« in nas v času epidemije nagovarja k ljubeznivosti in dejanjem človečnosti.Letos mineva 30 let od prvega sprejema Luči miru v Sloveniji. Od tedaj predstavniki Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov s pomočjo Slovenske zamejske skavtske organizacije in Združenja bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov ljudem povsod po Sloveniji v decembru prinašajo sporočilo miru – univerzalni dar, ki si ga zasluži vsak, ne glede na rasno, versko, nacionalno ali drugo pripadnost, poudarjajo. Projekt ima tudi dobrodelen značaj.Foto: Daniel Novakovič/STA