Predsednik Pahor je sprejel predstavnike Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji, kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi in društva Kočevarjev staroselcev

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 12. aprila 2022, sprejel predstavnike Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji, kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi in društva Kočevarjev staroselcev, ki so predsednika Pahorja podrobno seznanili s svojim položajem in problemi, s katerimi se soočajo.Sogovorniki so se strinjali, da je možno v danih ustavnih okvirih še veliko narediti za okrepitev skupnosti. Predsednik Pahor bo o teh možnostih spregovoril na skorajšnji skupščini Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji, kjer se bo zavzel zlasti za ureditev sistemskega financiranja dejavnosti, ki ohranjajo identiteto te skupnosti.Današnjega srečanja so se udeležili dr. Tit Turnšek, častni član Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji, Veronika Haring, predsednica kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, Marjan Štangelj, predsednik društva Kočevarjev staroselcev in Jan Schaller, predstavnik kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi.Foto: Matjaž Klemenc/UPRS