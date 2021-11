Predsednik republike se je danes na povabilo predsednika Sodnega sveta Vladimirja Horvata udeležil seje Sodnega sveta

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes, 18. novembra 2021, na povabilo predsednika Sodnega sveta Vladimirja Horvata udeležil seje Sodnega sveta. To je bilo prvikrat v tridesetletni zgodovini samostojne države, da je predsednik republike obiskal to institucijo.Predsednik Sodnega sveta Vladimir Horvat je predsedniku republike Pahorju predal Letno poročilo Sodnega sveta.Foto: Daniel Novakovič/STAV razpravi so navzoči izmenjali mnenja o stanju vladavine prava, načinu komunikacije med vejami oblasti, vlogi predsednikov Republike Slovenije in Sodnega sveta, ter o ugledu sodne veje oblasti.Predsednik Pahor je uvodoma poudaril, da letos praznujemo 30. obletnico samostojne države in da je ta nastala z demokracijo in po pravni poti, zato je naša država utemeljena z demokracijo in vladavino prava.V skladu s tem so veje oblasti ločene, to pa ne pomeni njihove izoliranosti. Dialog med njimi mora biti spoštljiv in zadržan, konstruktiven ter mora spoštovati dostojanstvo in samostojnost druge veje oblasti.Predsednik Pahor je posebej poudaril, da delovanje institucij za polno demokratično življenje družbe in države ne zadostuje, če ni nadgrajeno z visoko ravnjo pravne in politične kulture, česar po njegovem mnenju danes primanjkuje.V nadaljevanju pogovora je predsednik Pahor s člani Sodnega sveta izmenjal tudi poglede na vprašanja o postopkih izvolitve vrhovnih sodnikov in ustavnih sodnikov v Državnem zboru.Posebno pozornost so namenili postopku sprejemanja državnega proračuna za leto 2022, v katerem je v zadnjem trenutku in brez razlage in utemeljitve prišlo do zmanjšanja sredstev za delovanje nekaterih samostojnih državnih institucij.Predsednik Pahor je v zvezi s tem dejal, da bi način, na katerega je prišlo do zmanjšanja sredstev, lahko razumeli kot slabitev teh institucij, zato si bo po srečanju prizadeval pristojne opozoriti na ta problem in njegovo primerno ureditev.Foto: Daniel Novakovič/STA