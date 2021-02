Predsednik republike na Ptuju opozoril na odpravo najnujnejših strukturnih pomanjkljivosti javnega zdravstvenega sistema

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal Ptuj in se sestal s štabom Civilne zaščite Podravje. Predsednika Pahorja so sprejeli županja Mestne občine Ptuj Nuša Gajšek, župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan in poveljnik Civilne zaščite za Podravje Dragomir Murko.Predsednik Pahor se je seznanil z izvedenimi aktivnostmi civilne zaščite ob prvem in drugem valu nove koronavirusne bolezni v Sloveniji v Podravski regiji. Na pogovoru so bili prisotni člani štaba, zadolženi za posamezne naloge. Sogovorniki so izpostavili izjemno sodelovanje med vsemi institucijami in prostovljci, pohvalili pa tudi lokalne medije, ki od začetka epidemije marca lani občankam in občanom posredujejo verodostojne informacije.Foto: Daniel Novakovič/STAPo uvodni seznanitvi o ukrepanju po razglasitvi epidemije nove koronavirusne bolezni je predsednik republike Pahor obiskal Vrtec Ptuj, kjer mu je gospa Marija Vučak, ravnateljica, predstavila delo vrtca. Otroci so predsedniku Pahorju pripravili krajši kulturni program, pustno obarvan.Foto: Daniel Novakovič/STAPred Domom upokojencev Ptuj so predsednika republike sprejeli gospa Vesna Šiplič Horvat, direktorica doma, in predstavniki stanovalcev. Predsednik Pahor se je zahvalil osebju za njihovo požrtvovalno delo in stanovalcem, da so zdržali te težke čase polne preizkušenj.Obisk v Podravju je predsednik Pahor zaključil z obiskom Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj.Foto: Daniel Novakovič/STAV izjavi je predsednik Pahor dejal, da se je tudi na Ptuju zahvali vsem, ki so dolge mesece najbolj skrbeli za tiste, ki so bili potrebni posebne oskrbe. Ugotavlja, da ti ljudje premorejo največ optimizma, vedrine in prepričanja, da bomo zmagali. Zato je predsednik Pahor ponovno pozval, da moramo v “finalu tekme z vso potrpežljivostjo” paziti na svoja ravnanja in besede.Opozoril je, da se mora država v prihodnje sistemsko pripraviti na težave otrok in mladostnikov, ki se bodo pokazale po zaključku zdravstvene krize.“Potruditi se moramo na prijazen, spoštljiv in argumentiran način pojasniti, zakaj je cepljenje za premagovanje te krize tako pomembno,” je dejal predsednik republike glede cepljenja.Izpostavil je, da javni zdravstveni sistem po zaključku krize ne bo bolj dostopen in bolj kakovosten, kot je bil pred njo. Zato je potrebno že sedaj odpraviti najnujnejše strukturne pomanjkljivosti. Predsednik Pahor bo to izpostavil tudi na prihajajočih pogovorih s parlamentarnimi strankami. “V pogovorih z vodilnimi ljudmi, ki upravljajo s krizo bom tudi omenil, da Ptuj potrebuje urgentni center,” je izjavo zaključil predsednik republike.Predsednik republike je sprejel povabilo poveljnika Šestana, da obišče vse regijske štabe civilne zaščite po Sloveniji in se seznani s stanjem in posebnostmi naporov pripadnikov civilne zaščite v posameznih regijah. Obiskal je že notranjsko, zahodnoštajersko, pomursko, gorenjsko in severnoprimorsko regijo. Naslednji teden bo predsednik Pahor obiskal Regijski štab Civilne zaščite za Obalno regijo, mudil se bo v Kopru.