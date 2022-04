Predsednik Pahor Gimnaziji Celje – Center in ravnatelju Gregorju Deleji vročil jabolko navdiha za »enostavno drugačno šolo, ki spodbuja ustvarjalnost in človeško odličnost«

Utemeljitev:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes v Narodnem domu v Celju udeležil Pomladnega koncerta, ki ga Gimnazija Celje – Center tradicionalno pripravlja ob prazniku Mestne občine Celje.Na koncertu je predsednik Republike Slovenije Gimnaziji Celje – Center in ravnatelju Gregorju Deleji vročil priznanje jabolko navdiha.Foto: Nebojša Tejić/STA»Iskrena hvala, gospod predsednik, za to priznanje, ki predstavlja delo mnogih generacij učiteljev, dijakinj, dijakov, staršev – v bistvu vseh, ki sooblikujemo tako pomemben družbeni podsistem, kot je vzgoja in izobraževanje,« se je ob bučnem aplavzu občinstva zahvalil ravnatelj Gregor Deleja in poudaril, da jim jabolko navdiha pomeni veselje in tudi veliko zavezo za nadaljnje delo. Zahvalni nagovor je sklenil z željo, da bi priznanje navdihovalo sedanje in prihodnje generacije mladih, da bi znali presojati s srcem in z glavo ter svet voditi s široko mero ljubezni.Foto: Nebojša Tejić/STA»Gimnazija Celje – Center je med najodličnejšimi gimnazijami v Sloveniji,« je ob vročitvi jabolka navdiha dejal predsednik republike in dodal, da s svojim pristopom k vzgoji in izobraževanju navdihujejo tudi druge šole po Sloveniji. »Poleg znanja jim dajete priložnosti, da se oblikujejo v svobodne, ustvarjalne, radovedne osebnosti, ki razumejo, da vstopajo v tekmovalen svet in svoje vrednote poskušajo oblikovati v moralni kompas,« je dejal predsednik Pahor.Foto: Nebojša Tejić/STAJabolko navdiha je izvirno priznanje, ki ga predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vroča od leta 2013. Jabolko navdiha je doslej prejelo 40 (štirideset) posameznikov, skupin in organizacij, ki s svojimi edinstvenimi dejanji in delovanjem na različnih področjih družbenega življenja predstavljajo zgled in navdihujejo skupnost.