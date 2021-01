Predsednik Pahor sprejel Jasno Hengović, inženirko leta 2020, in podprl ustanovitev Centra za zdravljenje raka s protonsko terapijo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Predsedniški palači sprejel gospo Jasno Hengović, razvijalko programske opreme v podjetju Cosylab ter inženirko leta 2020. Na pogovoru sta bila navzoča tudi dr. Mark Pleško, predsednik Inženirske akademije Slovenije in direktor podjetja Cosylab, in mag. Edita Krajnović, soustanoviteljica projekta »Inženirke in inženirji bomo!«, ki mlade navdušuje za inženirstvo in inovativnost.Predsednik republike je gospe Hengović čestital za prejeto priznanje z besedami, da je dragocen navdih mladim dekletom in fantom, ki si želijo poklicno pot nadaljevati na področju inženirskih, tehnoloških in naravoslovnih poklicev. Obenem se je zahvalil tudi dr. Plešku in mag. Krajnović za trud, ki ga skupaj s sodelavci vlagata v prepoznavnost projekta med mladimi. Predsednik Pahor je ocenil, da izbora Inženirka leta in Inženirska iskra in projekt »Inženirke in inženirji bomo!« mladim veliko pomenijo, saj v njih lahko vidijo navdih in najdejo mentorstvo, da sledijo svojim poklicnim sanjam. Sogovorniki so se dogovorili, da bodo na omenjenih projektih še naprej sodelovali.V nadaljevanju pogovora je dr. Pleško predsedniku republike predstavil projekt zdravljenja raka s protonsko terapijo - zdravljenja, ki učinkoviteje uničuje rakaste tumorje in manj poškoduje zdravo tkivo. Seznanil ga je z načrti za ustanovitev Centra za zdravljenje raka s protonsko terapijo v Sloveniji. Predsednik Pahor je zamisel podprl, saj takšen način zdravljenja danes že pomembno dopolnjuje druge načine zdravljenja raka z obsevanjem in obeta bolj učinkovito zdravljenje. Inženirka leta 2020 gospa Jasna Hengović v podjetju Cosylab razvija programsko opremo, ki bolnišnicam omogoča zdravljenje raka s protonsko terapijo.Predsednik republike je od leta 2014 častni pokrovitelj projekta »Inženirke in inženirji bomo!«, ki med dijaki vodilnih slovenskih gimnazij spodbuja inženirske, tehnološke in naravoslovne poklice ter inovativnost.Foto: Daniel Novakovič/STA