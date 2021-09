Predsednik republike na slovesnosti ob 70-letnici Doma starejših Rakičan

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil svečane prireditve ob 70-letnici Doma starejših Rakičan.Predsednik republike je v nagovoru pozdravil podatek o precepljenosti stanovalk in stanovalcev doma, zdravstvenega osebja in zaposlenih, ki je kar 93%: “To je sijajen podatek, ki nas pomirja.”Povedal je, da se je pred tednom v Predsedniški palači srečal z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem in predstavniki strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19. Tedaj je na novinarski konferenci po srečanju dejal, da moramo korak za korakom, brez prisile, a vendarle dovolj odločno poskrbeti, da bo cepljenih čim več ljudi. Danes pa je še dodal, da moramo, kolikor je le mogoče, biti del tistega sveta, ki je s cepljenjem pohitel.Predsednik Pahor je izrazil hvaležnost direktorju in zdravstvenemu osebju, da so z mehkimi pristopi dosegli tako visoko precepljenost: “Naj od tukaj pošljemo sporočilo o odgovornosti, preudarnosti in modrosti, ki je botrovala tej vaši tako pomembni odločitvi.”Čestital je vsem zaposlenim za uvajanje številnih dobrih praks, za njihovo vestno in profesionalno delo, s katerim omogočajo starostnikom dostojno jesen življenja. Prav ta skrb za zdravje in dobro počutje, tako predsednik Pahor, njihovim oskrbovancem zagotavlja iskren občutek, da nam je mar zanje.Ob tej priložnosti je predsednik Pahor, ob 70-letnici Doma starejših Rakičan, direktorju Zoranu Hoblaju vročil Zahvalo za dolgoletno izpolnjevanje poslanstva skrbi za starejše in razvoj inovativnih kakovostnih programov, za upoštevanje dostojanstva stanovalcev doma in uporabnikov storitev ter ustvarjanje okolja medgeneracijske solidarnosti.Foto: Bor Slana/STAZbrane so nagovorili tudi Zoran Hoblaj, direktor doma, Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter Valerija Lekić Poljšak, predsednica skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.Predsednik Pahor je Dom starejših Rakičan obiskal že oktobra 2013. Z ekipo in prostovoljci je takrat v okviru projekta “Vračamo družbi” urejeval okolico doma in posadil grmovnice, pobarvali pa so tudi klopi in zasadili drevesa v parku. V okviru obiska regionalnih centrov civilne zaščite pa je stanovalce pozdravil pred domom v času epidije, januarja letos. Takrat ga je direktor Hoblaj povabil na praznovanje 70-letnice delovanja, kar je predsednik Pahor obljubil in danes obljubo tudi izpolnil.Foto: Bor Slana/STA