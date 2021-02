Predsednik republike na Obali nadaljeval z regijskimi obiski štabov civilne zaščite

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal Koper, Izolo in Ankaran in se sestal s štabom Civilne zaščite za Obalno regijo. Predsednika Pahorja so sprejeli župan Mestne občine Koper Aleš Bržan, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan in poveljnik Civilne zaščite za Obalno regijo Zvezdan Božič.Predsednik Pahor se je seznanil z izvedenimi aktivnostmi civilne zaščite ob prvem in drugem valu nove koronavirusne bolezni v Sloveniji v Obalni regiji. V pogovoru so sodelovali člani štaba, zadolženi za posamezne naloge. Sogovorniki so izpostavili izjemno sodelovanje med vsemi institucijami in opozorili, da po zaključku epidemije ne smemo pozabiti na vse službe in kritično infrastrukturo, ki “dajejo veliko in še več”.Po uvodni seznanitvi o ukrepanju po razglasitvi epidemije nove koronavirusne bolezni je predsednik republike Borut Pahor obiskal Center za nadzor prometa in upravljanja v kriznih situacijah Uprave Republike Slovenije za pomorstvo. Predsednika Pahorja je sprejel Jadran Klinec, direktor, in ga seznanil z delovanjem centra v kriznih situacijah. Zaposleni so predsedniku republike predstavili sprejete ukrepe, s katerimi si nenehno prizadevajo preprečiti vnos virusa z morja, kar je izjemno pomembno za nemoteno delovanje Luke Koper.Pred Splošno bolnišnico Izola sta predsednika republike sprejela Danilo Markočič, župan občine Izola, in Radivoj Nardin, direktor bolnišnice s sodelavci. Predsednik Pahor si je ogledal pravkar odprto novo dejavnost radiologije, urgentni center in heliport. Predsednik Pahor se je srečal z zdravstvenim osebjem in se zahvalil za njihovo požrtvovalno in profesionalno delo.Obisk na obali je predsednik Pahor sklenil z obiskom Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič v Ankaranu, kjer mu je Tatjana Popović, direktorica centra, predstavila delovanje v času epidemije.Predsednik republike je po obisku v posebni izjavi za medije izpostavil, kako dragocene informacije so zanj ocena stanja, ugotovitev problemov in perspektiva njihovega reševanja, s katerimi ga seznanijo članice in člani štabov civilne zaščite.Predsednik Pahor je ocenil, da problem političnih razhajanj v politiki ostaja - kljub nedavnemu glasovanju o nezaupnici v državnem zboru: “V korist vseh je, da v prihodnjih tednih poskušamo poiskati pripravljenost za pogovor, saj takšno razhajanje političnih duhov do volitev ni vzdržno.” Zato si bo predsednik Pahor že naslednji teden, ko se bo z njim sestalo sedem voditeljev parlamentarnih strank, med drugim prizadeval tudi za soglasje, da je potrebno pristopiti k reševanju najnujnejših pomanjkljivosti javnega zdravstvenega sistema in zdravstvene nege.Predsednik republike je sprejel povabilo poveljnika Šestana, da obišče vse regijske štabe civilne zaščite po Sloveniji in se seznani s stanjem in posebnostmi naporov pripadnikov civilne zaščite v posameznih regijah. Obiskal je že notranjsko, zahodnoštajersko, pomursko, gorenjsko, severnoprimorsko, podravsko in obalno regijo.Foto: Daniel Novakovič / STAFoto: Daniel Novakovič / STAFoto: Daniel Novakovič / STA