Na javni poziv za predsednika računskega sodišča prispele 4 kandidature

- Jana Ahčin

- dr. Miroslav Kranjc

- Dušan Sterle

- mag. Aleksej Šinigoj

V petek, 15. aprila 2022, se je iztekel rok za zbiranje predlogov možnih kandidatov za predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije. Na podlagi obvestila predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela, da mu 31. maja 2022 preneha mandat, je namreč predsednik Republike Slovenije 21. januarja 2022 objavil poziv za zbiranje predlogov kandidatur za to mesto.Na javni poziv so se prijavili trije (3) kandidati in ena (1) kandidatka, po abecednem vrstnem redu so to:Predsednik republike bo prejete kandidature preučil in prijavljene kandidate ter kandidatko povabil na pogovor. O kandidaturah se bo posvetoval z vodji poslanskih skupin v novem sklicu državnega zbora in na tej podlagi predlagal kandidata ali kandidatko za predsednika ali predsednico računskega sodišča v roku, ki bo omogočil, da bo o kandidatu ali kandidatki državni zbor v novi sestavi glasoval čimprej.Po posredovanju predloga kandidature za predsednika ali predsednico računskega sodišča državnemu zboru, je predvidena javna predstavitev predlagane kandidatke oz. kandidata.