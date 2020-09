Predsednik Pahor na prvi šolski dan: “Danes je praznik”

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal Osnovno šolo Louisa Adamiča Grosuplje.Na prvi šolski dan je z učenci, učitelji in drugimi zaposlenimi v šoli ter z ravnateljico Janjo Zupančič in županom dr. Petrom Verličem proslavil otvoritev novega dela šole. V novo šolsko leto so učenci tako vstopili z osmimi novimi učilnicami in novo športno dvorano.Predsednik Pahor se je v slavnostnem govoru zahvalil za prisrčno vabilo na otvoritev - dobiti šolo je čudovit dogodek, ki je vselej praznik za skupnost in znak, da je v kraju življenje. Čestital je vsem, ki so k temu dosežku pripomogli.“Prvi šolski dan je vedno nekaj posebnega, za nas vse,” je dejal in ocenil, da je letošnji zaradi okoliščin še bolj poseben. “Da danes odpiramo šole za vse, je praznik. Takorekoč bi lahko rekli, da je državni praznik, ki se ga vsi veselimo,” je poudaril predsednik republike. Ocenil je, da to dokazuje sposobnost šolskih oblasti, družbe in države, da smo se s pandemijo znali soočiti tako, da je to zdaj mogoče. “To je ilustracija, da smo sposobni velikih podvigov in trezne presoje,” je dejal.Ob koncu je nekaj posebnih besed namenil učenkam in učencem. Zaželel jim je, da bi šolsko leto zaključili tako, kot so ga pričeli - skupaj in v šolskih klopeh. Ob tem je posebej opozoril na pomen odgovornosti in solidarnosti ter pozval, da drug drugega k temu spodbujamo z vedrino in optimizmom. “Vsi skupaj bomo na preizkušnji, vendar se ne odrecite temu, da bi uživali otroštvo,” je dejal in jim zaželel, da odrastejo v ustvarjalne, svobodne osebnosti, ki nam bodo dajale upanje, da nas čaka srečnejši in lepši svet.Foto: STA/tamino PetelinšekRavnateljica Janja Zupančič se je zahvalila vsem, ki so omogočili izgradnjo prizidka in športne dvorane. Poudarila je, da je nova pridobitev izjemnega pomena za učence in izvedbo pouka. “Biti ravnatelj je res lepo, ko se uresničuje dobrobit otrok,” je dejala in si za rojstni dan, ki ga praznuje danes, zaželela, da bi se v njej pisala prihodnost.Župan dr. Peter Verlič je dejal, da je za 1.102 učenca OŠ Louisa Adamiča danes prav poseben dan. Izrazil je veselje, da lahko na prvi šolski dan nov prizidek in športno dvorano preda v uporabo mladim nadobudnežem.Slovesnost so z glasbo in petjem obogatili nadarjeni učenke in učenci, predsednik republike pa si je kasneje nove šolske prostore tudi ogledal in z učenci izmenjal vtise o prvem šolskem dnevu.Foto: STA/Tamino Petelinšek