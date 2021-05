Predsednik republike je danes nagovoril udeležence nacionalnega tekmovanja Moje podjetje

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes preko videonagovora nagovoril udeležence nacionalnega tekmovanja Moje podjetje, ki ga organizira Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih. Predsednik republike je tudi častni pokrovitelj nacionalnega tekmovanja, ki se končuje danes s podelitvijo nagrad najboljšim.Predsednik Pahor se je v nagovoru najprej zahvalil snovalcem programa Moje podjetje in dejal, da bo z njihovo pomočjo dijakom vstop na trg dela zagotovo veliko lažji in nedvomno lepši. V nadaljevanju je dijake pospremil z mislijo, kako pomembno je sodelovanje v skupini za dosego skupnih ciljev. "Sodelovanje, povezovanje in deljenje znanja, nadgrajuje vašo uspešnost. To spoznanje imejte pred seboj tudi takrat, ko boste vpeti v delo in iskali rešitve za izboljšanje le tega. Skupaj smo močnejši, skupaj zmoremo več," je dejal predsednik republike, in vsem skupaj za konec zaželel uspešno šolanje.Na nacionalno tekmovanje se je prijavilo 304 srednješolcev iz 18 srednjih šol, ki pod vodstvom učiteljev in zunanjih mentorjev v enem šolskem letu spoznajo življenje podjetja, načrtujejo in se izobražujejo na področju finančne pismenosti ter podjetništva. Srečujejo se z vsemi resničnimi problemi proizvodnje, trženja in prodaje. Vse to gradijo na vrednotah odgovornosti in učenju z lastno izkušnjo.