V preddverju Predsedniške palače bo odprta žalna knjiga za Janezom Stanovnikom

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sklenil, da bo od jutri, torka, 4. februarja 2020 do četrtka, 6. februarja 2020 v preddverju Predsedniške palače odprta žalna knjiga za pokojnim nekdanjim predsednikom Predsedstva SR Slovenije Janezom Stanovnikom.Žalna knjiga bo odprta jutri, v torek, 4. februarja in v sredo, 5. februarja od 10. ure do 17. ure in na dan pogreba, v četrtek, 6. februarja od 10. ure. do 12. ure.

VHOD in LOKACIJA: Prešernova 8, preddverje Predsedniške palače