Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ponovno pozval vse voditelje parlamentarnih strank k vzpostavitvi dialoga za uspešnejše reševanje stisk ljudi

6. decembra 1990 so predstavniki političnih strank in poslanskih skupin Skupščine Republike Slovenije podpisali Sporazum o skupnem nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo. Na podlagi tega sporazuma je bil istega dne na skupni seji skupščine sprejet Zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki je določil, da bo plebiscit potekal na nedeljo, 23. decembra 1990.Sporazum so 6. decembra pred 30 leti podpisali: Roberto Battelli (Klub delegatov narodnostne skupnosti), Franc Gradišar (Klub neodvisnih poslancev), Jožef Školč (Liberalno demokratična stranka), Franc Golija (Liberalna stranka), dr. Spomenka Hribar (Slovenska demokratična zveza), Ivan Oman (Slovenska kmečka zveza), Alojz Peterle (Slovenski krščanski demokrati), mag. Viktor Žakelj (Socialistična stranka Slovenije), dr. Ciril Ribičič in Miran Potrč (Stranka demokratične prenove), dr. Dušan Plut (Zeleni Slovenije) in dr. Jože Pučnik (Socialdemokratska stranka Slovenije).Podpis sporazuma je izjemen dosežek, ki priča o sposobnosti preseganja razlik v imenu skupnosti, zato je predsednik Republike Slovenije ob njegovi tridesetletnici v Predsedniški palači priredil posebno slovesnost.Slavnostna govornika sta bila dr. Spomenka Hribar, pobudnica Sporazuma, in Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije.Predsednik Pahor je v slavnostnem nagovoru ponovno pozval vse voditelje parlamentarnih strank k vzpostavitvi dialoga za uspešnejše reševanje stisk ljudi.Foto: Daniel Novakovič/STAObeležitev obletnice sodi v okvir prizadevanj predsednika republike za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred tridesetimi leti, ki so utirali pot prvim demokratičnim volitvam in odločitvi o osamosvojitvi Slovenije.Obeležitev je bila dvanajsta v vrsti dosedanjih počastitev 30. obletnice teh prelomnih dogodkov in je potekala na razmeram prilagojen način.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike je doslej priredil devet (9) posebnihv počastitev in ohranitev zgodovinskega spomina na 30. obletnico:1.(slavnostni govornik: mag. Igor Omerza, tedanji član kolegija Odbora za varstvo človekovih pravic),2.(slavnostni govornik: dr. Dimitrij Rupel, soavtor Majniške deklaracije 1989),3.(slavnostni govornik: Franci Feltrin, član glavnega odbora društva Združeni ob Lipi sprave, nekdanji podpredsednik kluba Demos in predsednik Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa),4.(slavnostna govornika: Miran Potrč, predsednik tedanje skupščine, in Tone Jerovšek, predsednik zakonodajno-pravne komisije tedanje skupščine),5.(slavnostna govornika: dr. Hubert Požarnik in veleposlanik mag. Matjaž Šinkovec, člana tedanjega predsedstva Demosa),6.(slavnostna govornika: dr. Ciril Ribičič, vodja slovenske delegacije in takratni predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, in mag. Franci Pivec, član slovenske delegacije),7.(slavnostni govornik: Alojz Peterle, predsednik prve demokratično izvoljene vlade),8.(slavnostni govornik: dr. Ludvik Toplak, predsednik Družbenopolitičnega zbora tedanje Skupščine Republike Slovenije),9.(slavnostna govornika: prof. dr. Peter Jambrek, sodelavec Komisije za ustavna vprašanja tedanje Skupščine Republike Slovenije, in Janez Janša, predsednik Vlade Republike Slovenije in član Izvršnega sveta tedanje Skupščine Republike Slovenije, republiški sekretar za ljudsko obrambo).Slovesnosti ob 30. obletnici prvih demokratičnih in večstrankarskih volitev, na kateri bi bila slavnostna govornika prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan in predsednik prve demokratično izvoljene vlade Republike Slovenije Alojz Peterle, v tedanjih razmerah ni bilo mogoče pripraviti, zato je predsednik republike v počastitev obletnice državljanke in državljane ter Slovenke in Slovence nagovoril s posebno. 30-letnico uradnega imena naše države pa je predsednik republike obeležil skupaj z otroki iz vrtca Litija: 340 otrok je na travniku v Litiji sestavilo 24-metrski napis SLOVENIJA, pri tem pa se jim je pridružil predsednik republike.