Predsednik Pahor zaključil uradni obisk na Cipru

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je uradni obisk v Republiki Ciper sklenil z obiskom mesteca Lefkara, ki je od leta 2019 na Unescovem seznamu nesnovne kulturne dediščine in si prizadeva za razvoj trajnostnega turizma. Predsednika Pahorja je pozdravil župan Sofoklis Sofokleous, skupaj sta si ogledala folklorni in etnografski muzej, ki v obnovljeni hiši razstavlja pohištvo in predmete premožne družine, pa tudi primere lokalne noše in vezene čipke Lefkara, ki je vpisana na reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine pri Unescu.Foto: Medijski in informacijski urad Republike CiperPredsednik republike je včeraj popoldne obiskal mesto Limassol, kjer ga je sprejel župan mesta Nicos Nicolaides. Nato je obiskal Ciprsko tehnološko univerzo, ki letos obeležuje 10-letnico sodelovanja s Slovenijo. S študenti univerze se je predsednik Pahor pogovarjal o miru in varnosti v Evropi. Z zanimanjem je prisluhnil njihovemu pogledu na vojno v Evropi, ki se trenutno sooča z največjo humanitarno krizo po drugi svetovni vojni.“Naša dolžnost, dolžnost politikov je, da čimprej poiščemo rešitev, ki bo ustavila trpljenje ljudi in dala priložnost diplomaciji, da opravi svoje delo,” je v pogovoru dejal predsednik Pahor in dodal, da vojna ni naravna katastrofa, od človeka pa je odvisno, ali bo konflikte reševal z dialogom ali z vojno.Na univerzi je sedež katedre UNESCO za digitalno kulturno dediščino - razvijajo načine, kako s pomočjo sodobnih digitalnih aplikacij upravljati s kulturno dediščino.V spremstvu namestnika ministra za ladijski promet Republike Ciper Vassiliosa Demetriadesa si je predsednik republike ogledal staro pristanišče Limassola.Prvi dan uradnega obiska se je sklenil s svečano večerjo, ki jo je v čast predsedniku Pahorju priredil predsednik Anastasiades.Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor nadaljuje pot v turško mesto Antalija, kjer se bo na povabilo predsednika Republike Turčije Recepa Tayyipa Erdoğana, v petek, 11. marca 2022, udeležil foruma "Antalya Diplomacy Forum". Predsednik Pahor bo na mednarodni konferenci v Antaliji nastopil v razpravi z generalnim sekretarjem NATO Stoltenbergom, predsednikom Ukrajine Zelenskim (virtualno) in predsednikom Nigra Bazoumom.Foto: Medijski in informacijski urad Republike CiperFoto: Medijski in informacijski urad Republike Ciper