Predsednik Pahor v Vili Podrožnik vročil državno odlikovanje zlati red za zasluge Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije

Utemeljitev:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na posebni slovesnosti v Vili Podrožnik Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije ob stoletnici delovanja vročil državno odlikovanje zlati red za zasluge za izjemne zasluge pri povezovanju slepih in slabovidnih in pri spodbujanju njihovega vključevanja v družbo ter za uspehe pri uveljavljanju novih, izvirnih rešitev za temeljna vprašanja slepote in slabovidnosti. V imenu Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije je odlikovanje prevzel njen predsednik Matej Žnuderl.Foto: Daniel Novakovič/STASlovesna vročitev odlikovanja je bila v Vili Podrožnik, nekdaj imenovani Kollmannov grad, ki jo je nekdanji lastnik, Robert Kollmann, z oporoko podaril slepim in slabovidnim. Aprila 2015, ob 95. obletnici ustanovitve prve invalidske organizacije na Slovenskem - podpornega društva slepih, katere pravni naslednik je Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije - je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor na pobudo dddr. Evgena Bavčarja ob vhodu na posestvo vile odkril doprsni kip Roberta Kollmanna, ki ga je izdelal akademski kipar Mirsad Begić.Foto: Daniel Novakovič/STA