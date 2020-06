Predsednik Republike Slovenije se je na povabilo devetošolcev Osnovne šole Kozje udeležil njihove valete

Predsednik Republike Slovenije se je v ponedeljek, 15. junija 2020, udeležil zaključne slovesnosti devetošolcev Osnovne šole Kozje. Predsednik Pahor se je s tem odzval na povabilo Osnovne šole Kozje, kjer je zbrane učence, starše in kolektiv šole tudi nagovoril."Zelo pomembno je vedeti veliko in več, toda ključno je biti srčen," je v nagovoru devetošolcem svetoval predsednik Pahor.Pester kulturno-glasbeni program so pripravili učenci, poleg predsednika republike pa sta zaključnemu razredu uspešno srednješolsko pot zaželela tudi ravnatelj Roman Gradišek in županja Občine Kozje Milenca Krajnc.Na slovesnosti je predsednik republike podelil priznanja izjemnemu devetošolcu Brestu Lenarčiču, ki je v preteklih letih navduševal s svojimi dosežki na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Brest je v zadnjih treh letih osvojil 21 zlatih priznanj na različnih tekmovanjih, kar devetkrat pa je prejel naziv državnega prvaka v matematiki, astronomiji, logiki, programiranju in fiziki. "S svojimi izjemnimi rezultati, ki jih dosega s talentom, a predvsem tudi s pogumom in vztrajnostjo, je Brest Lenarčič navdih za vse generacije učenk in učencev," je dejal predsednik Pahor.Foto: Daniel Novakovič/STA