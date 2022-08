Predsednik Pahor na 27. kraški ohceti pri slovenski manjšini v Repnu: »Kraška ohcet je nekaj posebnega. Ohranja tisto, kar je slovensko, vstopa v skupni kulturni prostor s sosednjo Italijo in ga s tem bogati«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes zvečer obiskal slovensko manjšino v Repnu, kjer si je ogledal 27. kulturno-etnografsko prireditev kraška ohcet.Foto: Tamino Petelinšek/STAPredsednik republike je obisk v Repnu začel z ogledom Kraške hiše, nato pa se je srečal z nevesto Dano Puric in ženinom Ivanom Kerpanom.Foto: Tamino Petelinšek/STAPredsednik Pahor je nato z županjo Občine Repentabor Tanjo Kosmina, pa nevesto Dano Puric in ženinom Ivanom Kerpanom, s priložnostnim nagovorom odprl ples na predvečer poročnega obreda, ki bo jutri, v nedeljo, 27. avgusta.Foto: Tamino Petelinšek/STA»Srečen sem, da sem danes tukaj z vami. Popolnoma sem prevzet nad lepoto tega poletnega večera in nad navdušenjem, veseljem in sproščenostjo vseh nas,« je večtisočglavi množici, zbrani na trgu v Repnu, dejal predsednik republike. Poudaril je, da je kraška ohcet nekaj posebnega, kar izpričuje tudi njena dolga in slavna tradicija, ki ohranja tisto, kar je slovensko, in vstopa v skupni kulturni italijanski prostor in ga s tem bogati. »Prišel sem, da bi se zahvalil vsem tistim, ki posebej negujete to tradicijo in jo ohranjate za prihodnje rodove,« je dejal. Ob tej priložnosti je nevesti Dani in ženinu Ivanu podaril posebno protokolarno darilo, leseno srce Oskarja Kogoja, ki je simbol srčne dobrote in najboljših želja.Foto: Tamino Petelinšek/STAŽupanja Občine Repentabor je v imenu slovenske manjšine v nagovoru izrazila hvaležnost predsedniku Pahorju in Republiki Sloveniji za dobro sodelovanje, bližino in pomoč v prid vseh.»Kraška ohcet je prireditev, ki se ne dotakne samo slovenskih src, ampak tudi italijanskih. Gre za tradicijo, ki jo je vredno varovati zaradi sožitja, zato sem tudi prišel v Repen,« je v izjavi za medije poudaril predsednik republike.27. kulturno-etnografska prireditev kraška ohcet, ki tradicionalno zaznamuje zadnji teden avgusta, poteka prvič po devetletnem premoru. Prireditev, ki je zaživela leta 1968, se naslanja na zgodovinske in etnološke zapise ljudskih ženitovanjskih šeg na Krasu v drugi polovici 19. stoletja. Od četrtka do nedelje lahko obiskovalci sledijo fantovščini ali dekliščini, na kateri se novoporočenca poslovita od svojih prijateljev, podoknici, ki jo bodoči ženin posveti svoji izvoljenki, in prevozu nevestine bale v ženinovo hišo. Prava kraška poroka s poročnim obredom poteka v nedeljo.Predvečer poročnega obreda je bil v znamenju plesa in pričakovanja prihoda nevestine bale iz Cola v Repen.Foto: Tamino Petelinšek/STA