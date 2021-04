Predsednik republike jutri nadaljuje posvetovanja z vodji poslanskih skupin državnega zbora o možnih kandidatih za sodnika Ustavnega sodišča RS, sodnika Sodišča Evropske unije in kandidacijskih postopkih do konca letošnjega leta

Terminski razpored posvetovanj pri predsedniku republike

petek, 16. april:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes pričel s posvetovanji z vodji poslanskih skupin SDS, LMŠ, SMC, SD, Levice, DeSUS, SNS in s predstavnikom narodnih skupnosti državnega zbora za sodnika Ustavnega sodišča RS, sodnika Sodišča Evropske unije in prihajajočih kandidacijskih postopkih v pristojnosti predsednika republike v letošnjem letu. Predsednik republike bo jutri, v petek,16. aprila 2021, ob 11. uri nadaljeval posvetovanja z vodji poslanskih skupin SAB, NSi in poslanske skupine nepovezanih poslancev.Foto: STA/ Nebojša Tejić11:00 Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek (SAB), Maša Kociper11:20 Poslanska skupina Nova Slovenija (NSi), Jožef Horvat11:40 Poslanska skupina nepovezanih poslancev (NeP), Janja Sluga