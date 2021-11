Posvet pri predsedniku »o energetski prihodnosti Slovenije - ali je jedrska energija (ne)nadomestljiva«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Predsedniški palači priredil posvet z naslovom "o energetski prihodnosti Slovenije - ali je jedrska energija (ne)nadomestljiva".Predsednik Pahor se je z uglednimi gosti posvetoval o energetski prihodnosti Slovenije, poseben premislek je bil posvečen zagotavljanju energije iz obnovljivih virov in vprašanju, ali jedrsko energijo štejemo mednje. Namen posveta je bil ugotoviti, kakšna energetska oskrba je za Slovenijo najustreznejša in kaj je potrebno storiti že zdaj, da bomo na prihodnost dobro pripravljeni.Pobuda za posvet je bila sprejeta na sestanku predsednika republike in članic in članov Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije, ki so se ga kot vabljeni eksperti udeležili prof. dr. Robert Golob, strokovnjak za področje elektroenergetike, prof. dr. Iztok Tiselj, strokovnjak za jedrsko energijo; in dr. Marko Maver, strokovnjak s področja okoljevarstvenega prava. Udeleženci sestanka so soglašali, da je energetska prihodnost Slovenije pomembno strateško vprašanje, o katerem potrebujemo strokovni in družbeni konsenz ter odprto, vključujočo in argumentirano razpravo.Foto: Tamino Petelinšek/STAPOSVETI PRI PREDSEDNIKU so redna oblika vsebinskih posvetovanj in premislekov o aktualnih dilemah dolgoročnega pomena. Namen posvetov je izmenjava različnih mnenj, soočanje pogledov civilne družbe in politike in iskanje najustreznejših odločitev za Slovenijo.