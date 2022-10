Predsednik republike na slavnostni akademiji ob 30-letnici Lekarniške zbornice Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes zvečer udeležil slavnostne akademije ob 30-letnici delovanja Lekarniške zbornice Slovenije.Predsednik republike je v slavnostnem govoru čestital Lekarniški zbornici Slovenije za jubilej z najboljšimi željami za uspešno delovanje v prihodnje. Poudaril je pomen kakovostnega in vsem dostopnega javnega zdravstva, del katerega so tudi lekarne in lekarniški delavci, ki bolnike in bolnišnice oskrbujejo z zdravili in so zato izjemnega pomena za vse nas.»Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem zaposlenim v lekarnah, ki skrbite za naše zdravje, za redno in pravočasno preskrbo prebivalstva z zdravili, za vaša svetovanja o primerni in pravilni rabi zdravil, medicinskih pripomočkov in izdelkov za ohranjanje našega zdravja na vsakem koraku,« je z izrazi hvaležnosti slavnostni nagovor sklenil predsednik republike.Zbrane na svečani akademiji je nagovorila tudi predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič.Foto: Bor Slana/STA