Predsednik Pahor je sprejel ministra za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje Italijanske republike Luigija Di Maia

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel ministra za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje Italijanske republike Luigija Di Maia.Predsednik Pahor je na srečanju, ki je bilo izkaz prijateljske pozornosti in dobrososedstva, poudaril pomen odličnega sodelovanja in trdnih gospodarskih in siceršnjih vezi med državama. Spomnil je na svoje redne stike s predsednikom Italijanske republike Sergiom Mattarello, s katerim sta se dogovorila, da se bosta letos skupaj udeležila slovesnosti ob 100. obletnici požiga Narodnega doma. Predsednika si ob tem prizadevata za vrnitev Narodnega doma slovenski manjšini in predsednik Pahor je poudaril, da je v postopku vračanja Narodnega doma vloga italijanske vlade in lokalnih oblasti ključna, da bo do 13. julija res vse nared. Ocenil je še, da bo vrnitev Narodnega doma pomemben mejnik v dvostranskih odnosih med državama in narodoma in velika priložnost, da bodo ti v prihodnje še boljši.Minister Di Maio je podprl prizadevanja slovenske manjšine za zastopstvo v nacionalnem parlamentu. Izrazil je interes, da bi Slovenija sprostila omejitvene ukrepe na slovensko italijanski meji. Predsednik Pahor je ocenil, da ima Slovenija ob potrebnem upoštevanju epidemiološke slike vedno pred očmi tudi pomen dobrososedskih odnosov. Sogovornika sta spregovorila še o odzivu Evropske unije na ekonomske posledice pandemije, o širitvenem procesu EU, o razmerah v Libiji ter o nekaterih drugih mednarodnih vprašanjih.Foto: Nebojša Tejić / STA