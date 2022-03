Dvostransko srečanje predsednikov Pahorja in Erdoğana o Ukrajini in Zahodnem Balkanu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na povabilo predsednika Republike Turčije Recepa Tayyipa Erdoğana danes udeležil foruma "Antalya Diplomacy Forum", ki poteka v turškem mestu Antalija od 11. do 13. marca.Predsednik Pahor se je po nastopu v otvoritveni razpravi letošnjega foruma sestal s predsednikom Republike Turčije Recepom Tayyipom Erdoğanom.Predsednik Erdoğan se je slovenskemu predsedniku zahvalil za nastop na diplomatskem forumu in ga povabil na državniški obisk v Turčijo, kjer bi ob tej priložnosti nastopil tudi pred diplomatskim zborom. Slovenski predsednik je povabilo sprejel.Foto: Matjaž Klemenc/UPRSPredsednik Pahor in predsednik Erdoğan sta v pogovoru potrdila dobre in prijateljske odnose med Slovenijo in Turčijo. Ocenila sta, da se v njih kažejo učinki strateškega partnerstva, ki sta ga v imenu obeh držav prav onadva sklenila v letu 2011, ko sta bila oba predsednika vlad. Predsednik Pahor je poudaril dobro sodelovanje med državama tudi v okviru zavezništva NATO, ki se po njegovih besedah sooča z eno največjih preizkušenj v svoji zgodovini.Predsednika Pahor in Erdoğan sta velik del pogovora namenila vojaški invaziji Rusije na Ukrajino. Predsednika sta obsodila ta napad na ozemeljsko suverenost Ukrajine. Ob tem sta soglašala, da ne smemo pozabiti na Zahodni Balkan, kjer bi se lahko razmere hitro poslabšale.Predsednika sta izrazila zaskrbljenost zaradi institucionalne in politične krize v Bosni in Hercegovini in ocenila, da je pomembno, da njena vključitev v EU ostane na dnevnem redu Unije. Predsednik Pahor je poudaril, da je širitev v sedanjih okoliščinah bolj kot kdaj prej najpomembnejše geopolitično in strateško vprašanje.Foto: Matjaž Klemenc/UPRS