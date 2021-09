Predsednik republike na slovesnosti ob 70-letnici Vzgojnega zavoda Planina: “Zavod se po svojih najboljših močeh trudi, da bi mladim omogočil priložnost polne vključenosti”

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil slovesnosti ob 70-letnici delovanja Vzgojnega zavoda Planina.Predsednik republike je bil na slovesnosti slavnostni govornik. Zahvalil se je mentorjem, ki so v teh letih kot učitelji in vzgojitelji pomagali mladim ljudem, da postanejo svobodne in ustvarjalne osebnosti, ki si v družbi zmorejo same ustvariti prostor v družbi za razvoj talentov in se počutijo poklicane v skupnost.Zahvalil se je prebivalcem Planine in občine Postojna, da so mlade sprejeli in z zavodom vzorno sodelujejo: “Na Planini so srčni ljudje odprtega srca.”“Pravična in razvita skupnost je vključujoča skupnost in naša družba ima to ambicijo. Nihče, ki je v tej skupnosti, se ne sme počutiti pozabljenega in brez možnosti polno zaživeti svoje življenje. Zavod se po svojih najboljših močeh trudi, da bi mladim omogočil to priložnost polne vključenosti,” je nagovor zaključil predsednik Pahor.Na slovesnosti je predsednik republike gospe Leonidi Zalokar, direktorici Zavoda, vročil Zahvalo, posebno priznanje Predsednika Republike - in sicer jo je ob 70-letnici delovanja Vzgojni zavod Planina prejel za izpolnjevanje poslanstva vzgajanja najranljivejše populacije otrok in mladostnikov, da bi bili pripravljeni na samostojno, samozavestno in odgovorno življenje.Slovesnost je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.Foto: Nebojša Tejić/STA