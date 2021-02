Francoski predsednik Macron uradno sporočil, da sprejema povabilo na srečanje voditeljev pobude Brdo - Brijuni Process v Sloveniji

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v pismu slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju uradno sporočil, da sprejema povabilo na srečanje voditeljev pobude Brdo - Brijuni Process, katerega sovoditelj je tudi hrvaški predsednik Milanović.



Predsednik Pahor, ki je moral lani zaradi epidemioloških razmer kot gostitelj dvakrat odpovedati vrh voditeljev pobude Brdo - Brijuni Process, je sporočilo francoskega predsednika sprejel z veseljem. Glede na velik interes vseh voditeljev pobude pričakuje polno udeležbo, odkrit in koristen dialog ter oblikovanje sporočil glede širitvenega procesa EU, urejanja dvostranskih odnosov in skupnega zavzemanja za mir, stabilnost in blaginjo jugovzhodne Evrope. Predsednik Pahor načrtuje srečanje čimprej, ko bodo epidemiološke razmere to omogočale, predvidoma marca ali aprila letos.