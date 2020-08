Videosporočilo predsednika republike mednarodni skupnosti na osrednji spominski slovesnosti ob 75. obletnici napada z atomsko bombo na Hirošimo













Velja govorjena beseda!









































Zaradi epidemije covid-19 so tuji državniki na svečanosti sodelovali le z videosporočili, med njimi je svoje sporočilo zavezanosti trajnemu miru in svetu brez jedrskega orožja prispeval tudi predsednik Pahor. Na ceremoniji je bil glavni govornik predsednik vlade Japonske Šinzo Abe, video nagovor je imel tudi generalni sekretar OZN António Guterres. Med svetovnimi voditelji so na spominski slovesnosti s svojimi mislimi sodelovali tudi: predsednik Republike Avstrije Alexander van der Bellen, predsednica Slovaške Republike Zuzana Čaputova, predsednik Republike Turčije Recep Tayyip Erdogan, predsednik Republike Finske Sauli Niinistö in drugi.Spominska slovesnost je potekala v četrtek, 6. avgusta 2020, s pričetkom ob 5.30 (po krajevnem času).Nagovor predsednika republike ob 75. obletnici napada z atomsko bombo na Hirošimo:Besedilo nagovora predsednika republike (v slovenskem jeziku).