Predsednik republike ob obisku delavnice projekta Zveze prijateljev mladine Slovenije »Naše mnenje šteje« - dialog z mladimi: “Če si bomo pomagali, bomo zmagovali”

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal delavnico projekta Zveze prijateljev mladine Slovenije “Uresničevanje pravice otrok do participacije: Naše mnenje šteje!“ - dialog z mladimi.Ob tej priložnosti je Zveza prijateljev mladine Slovenije otrokom iz socialno šibkejšega okolja predala 50 koles s pripadajočo zaščitno opremo. Projekt »Pomoč družinam« je socialno humanitarni program Zveze prijateljev mladine Slovenije, v katerem zbirajo materialna in finančna sredstva, da otrokom, mladostnikom in družinam omogočijo bolj kakovostno življenje.Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije, se je predsedniku republike zahvalila za dolgoletno podporo predsednika Pahorja njihovim projektom in programom. Poudarila je, da so regijska srečanja mladih v okviru projekta “Naše mnenje šteje” dobra podlaga za nacionalno strategijo za participacijo otrok in mladostnikov.Predsednik republike se je v nagovoru zahvalil Zvezi prijateljev mladine Slovenije, da že dolgih 30 let vzorno in iskreno ustvarja pogoje, da lahko otroci in mladostniki postanejo ustvarjalne osebnosti in sledijo svojim sanjam. Spomnil je, da je naša država zelo visoko na lestvicah držav, prijaznih do otrok, in dodal, da moramo to negovati. Zahvalil se je gospe Jasni Mihelj, predstavnici podjetja, ki je omogočilo donacijo koles otrokom in mladostnikom v okviru projekta »Pomoč družinam«, saj sta šport in rekreacija sijajna pripomočka za razvoj osebnosti: “Gre za vzdržljivost, osredotočenost, soočenje s porazi, spoznanje, da gremo lahko preko njih do novih zmag.” Mlade je pozval, naj ne podcenjujejo pomena rekreacije, saj je ta v veliko pomoč pri premagovanju stresa in soočanju z življenjskimi situacijami.“Če si bomo pomagali, bomo tudi zmagovali,” je dejal predsednik republike in se mladim zahvalil, da so se zelo zrelo in odraslo soočali z omejitvami ob koronavirusni bolezni in s tem pomagali družbi, da smo lahko skupaj premagali najbolj krizno obdobje.Predsednik republike že tradicionalno sodeluje z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, z mladimi razpravlja o aktualnih temah, ki so pomembne za njihovo prihodnost in podpira projekte zveze, namenjene otrokom in mladostnikom.Foto: Nik Jevšnik/STA