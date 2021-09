Predsednik Pahor na proslavi Občine Tišina ob 21. občinskem prazniku in 50. obletnici Nogometnega kluba Roma: “Danes je zame še posebej radosten dan. Praznujem sožitje.”

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes popoldan udeležil slovesnosti ob 21. prazniku Občine Tišina in 50-letnici delovanja Nogometnega kluba Roma.“Živimo v posebnem času, ki je v osnovi naklonjen sožitju, solidarnosti, strpnosti. In živimo v skupnem evropskem domu, ki se trudi posebej varovati manjšine, nacionalne in druge; ki se posebej trudi varovati sleherno posebnost, ker ta bogati družbo,” je poudaril predsednik republike. “In zdaj sem v Tišini. V občini, ki lahko izkaže veliko mero rezultatov, ki so plod strpnega, spoštljivega obnašanja med ljudmi in zlasti z Romi, ki živijo tukaj. Mislim, da je to sijajno in je lahko vsepovsod po Sloveniji zgled, navdih za naše prihodnje življenje,” je dejal.Ob tej priložnosti je predsednik Pahor Nogometnemu klubu Roma vročil Zahvalo ob 50-letnici delovanja kluba, ki je edini romski nogometni klub v Sloveniji - za spodbujanje športa ter negovanje sožitja in sobivanja prebivalcev romskega naselja in lokalne skupnosti. V imenu kluba je Zahvalo prevzel gospod Zlatko Hahn, predsednik kluba.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA