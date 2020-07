Predsednik republike v Celovcu s predstavniki manjšine

Predsednik Pahor se je najprej sestal s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Republiki Avstriji. Seznanil jih je z dogovori, ki sta jih glede obeležitve stoletnice koroškega plebiscita sprejela z avstrijskim predsednikom Van der Bellenom, predstavniki manjšine pa so predsedniku Pahorju v tej luči predstavili pričakovanja glede uveljavitve pravic manjšine. Po pogovoru je predsednik republike podal izjavo za medije.Foto: Danijel Novakovič/STAZa skupno obeležitev 100. obletnice koroškega plebiscita sta se predsednika dogovorila že lani, ob uradnem obisku predsednika Pahorja na Dunaju, po tem, ko se je o tej zamisli predsednik Pahor posvetoval z manjšinskimi organizacijami. Predsednik Republike Avstrije Alexander Van der Bellen bo 10. oktobra 2020 gostitelj slovenskega predsednika v Celovcu.Predsednika sta ob nedavnem bilateralnem srečanju na Dunaju sprejela okvirni program spominske slovesnosti in tudi okvirni načrt spremljajočih dogodkov. Obeležitev 100. obletnice koroškega plebiscita je zamišljena kot sporočilo sožitja med narodoma in sosednjima državama v skupnem evropskem domu.Nato se je predsednik republike sestal še s koroškim deželnim glavarjem dr. Petrom Kaiserjem.Foto: Daniel Novakovič/STA