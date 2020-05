Predsednik Pahor se je danes po video povezavi pogovarjal s predsednikom Litve Nausedo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes po video povezavi pogovarjal s predsednikom Republike Litve Gitanasom Nausedo. Povod za pogovor je bila izmenjava poslanic o pomenu solidarnosti in povezanosti v Evropski uniji. Predsednik Nauseda je odgovor na poslanico predsednika Pahorja v litvanskem jeziku posnel v slovenščini. Evropsko unijo druži bogastvo jezikovne in kulturne raznolikosti, česar se pogosto premalo zavedamo. Predsednik Nauseda je čestital Sloveniji za uspešno spopadanje z epidemijo.Predsednika sta osrednji del pogovora namenila soočanju z ekonomskimi posledicami epidemije, ki zahteva skupen evropski odziv. Ocenila sta, da je skupna vizija predsednika Francije Emanuela Macrona in kanclerke ZRN Angele Merkel zelo pomembna, saj z iskanjem kompromisa pri reševanju ekonomske krize utrjuje enotnost Evropske unije. Gre za korak v pravo smer in predsednika pričakujeta, da bo Evropska komisija s predlogom, ki ga pričakujemo prihodnji teden, našla pravo rešitev za hitro in učinkovito financiranje okrevanja, ki bo upoštevala tako izjemnost situacije kot potrebe po fiskalno odgovornem obnašanju.Predsednika sta izmenjala stališča glede regije Zahodnega Balkana ter Vzhodnega partnerstva in opozorila na potrebo, da Bruselj sosedstvu EU in širitveni politiki posveti ustrezno pozornost.Predsednik Litve je izpostavil problem jedrske elektrarne Astravets, ki jo Belorusija gradi blizu meje z Litvo in glede katere Litva izraža resno zaskrbljenost. Predsednik Pahor mu je zgotovil, da se Slovenija zavzema, da morajo vse jedrske elektrarne biti zgrajene in delovati v skladu z visokimi mednarodnimi standardi varnosti.Predsednika sta se dogovorila za nadaljevanje dialoga bodisi v obliki rednih uradnih obiskov ali pa manj formalnih delovnih srečanj.Foto: UPRS