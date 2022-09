Predsednik Pahor na tradicionalnem srečanju prevozniških družin in prevozniških podjetij iz Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes popoldan mudil v Šenčurju, kjer poteka tradicionalno letno srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij iz Slovenije.Predsednik republike se je srečanja udeležil na povabilo Petra Piška, predsednika Sekcije za promet pri OZS, in Milana Slokarja, predsednika Sekcije za prevoz blaga pri OZS.»Ste zelo fajn fantje in dekleta,« je v nagovoru avtoprevoznikom in njihovim družinam dejal predsednik Pahor in se jim zahvalil za topel sprejem. Z naklonjenostjo se je spomnil na svoje prvo srečanje z njimi pred petimi leti ter avtoprevoznikom in njihovim družinam zaželel uspešno delo in srečne vožnje.Foto: Tamino Petelinšek/STA