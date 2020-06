Predsednik Pahor je nastopil na seji Državnega zbora RS

Velja govorjena beseda!

2020-06-18_PRS_DZ.pdf

Poslankam in poslancem ter slovenski javnosti je predstavil svoje mnenje in stališče do nujnosti pravočasnega sprejema sprememb volilne zakonodaje v skladu z ustavno odločbo U-I-32/2015 . Predsednik republike ocenjuje, da je to v tem trenutku najpomembnejše politično vprašanje demokratične ureditve v Sloveniji.Objavljamo govor predsednika republike v državnem zboru.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA