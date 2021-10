Predsednik republike na prireditvi Švicarski večer: Srečanje med tradicijo in inovacijo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil prireditve Švicarski večer: Srečanje med tradicijo in inovacijo, ki jo je ob svoji 20. obletnici priredilo Veleposlaništvo Švice v Ljubljani. Predsednik Pahor je imel na prireditvi govor.

Predsednik Pahor se je v nagovoru zahvalil veleposlaništvu Švice za pripravo današnje prireditve. Dejal je, da se je kot Predsednik Republike srečal z že tremi predsedniki Švicarske konfederacije: sam je bil v Švici na uradnem obisku pred dvema letoma, ko je bil predsednik Uli Maurer, letos junija je v Ljubljani in Šempetru pri Gorici gostil sedanjega predsednika Guya Parmelina, ko je bila leta 2016 pri nas na uradnem obisku predsednica Simonetta Sommarugga, pa sta na Bledu skupaj odkrila klopco prijateljstva med državama, ki jo obišče veliko ljudi. Vsa ta srečanja so bila odlična, koristna, prijateljska, naklonjena in iskrena v želji, da bi bili taki tudi odnosi tudi med narodoma in državama.

“To so močne, trdne vezi. V zadnjih srečanjih smo tudi zato govorili o tem, kako naše zares dobro sodelovanje pokazati tudi zunaj naših pogovorov in političnih stikov. Priložnost sta ponudili 30. obletnica samostojnosti naše države in hkratna 20. obletnica veleposlaništva Švicarske konfederacije v Sloveniji,” je dejal predsednik Pahor in dodal, da je današnja prireditev na nek način rezultat teh pogovorov.

“Švica sodi med naše največje zunanje trgovinske partnerice. Cenimo njene naložbe in jih še spodbujamo. Predvsem pa je bila Švica vedno zgled – tako po svoji ekonomski razvitosti kot po zreli neposredni demokraciji in v marsičem še vedno ostaja,” je zaključil predsednik republike v prepričanju, da bomo v prihodnje naše odnose še krepili in bogatili.

Na dogodku je bil prebran tudi pozdravni govor predsednika Švicarske konfederacije Guya Parmelina. Predsednik konferederacije Parmelin se je predsedniku republike zahvalil za gostoljubje med uradnim obiskom v Sloveniji in za udeležbo, s katero je počastil obletnico delovanja Veleposlaništva Švice v Slovenije ter tako potrdil prijateljske odnose med obema državama.



Foto: Daniel Novaković