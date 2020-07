Govor predsednika republike ob zgodovinskem dogodku, podpisu dokumenta, s katerim je Narodni dom vrnjen v last slovenske narodne skupnosti v Italiji

Velja govorjena beseda!

Ob navzočnosti slovenskega predsednika Pahorja in italijanskega predsednika Mattarelle je bil na Prefekturi v Trstu slovesno- natanko sto let po tem, ko so ga napadli in požgali pripadniki italijanskih fašističnih in nacionalističnih skupin. To je. Zanj sta si predsednika Pahor in Mattarella že nekaj let skupaj prizadevala s skrbnostjo in tenkočutjem do čustev pripadnikov obeh narodov.Ob temsta imela predsednik Pahor in predsednik Mattarella nagovor.Objavljamo govor predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.V spodnjem videoposnetku si lahko ogledate tudi govor predsednika Italijanske republike Sergia Mattarelle.